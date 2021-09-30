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Общество30 сентября 2021 13:33

Сирота три года дожидалась жилья в Тверской области

Получить квартиру помогла прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура помогла с жильем сироте из Тверской области Фото: архив "КП"

Прокуратура помогла с жильем сироте из Тверской области Фото: архив "КП"

В прокуратуру Селижаровского района обратилась молодая девушка из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Заявительница, не имея собственного жилья, с 2018 года состоит в льготной очереди в качестве нуждающейся.

В целях защиты прав сироты прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Селижаровского муниципального округа и Министерства социальной защиты населения Тверской области обеспечить сироту жилым помещением за счет бюджета.

Требования удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.