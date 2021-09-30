Ретропоезд "Селигер" продолжит ходить два раза в неделю в Тверской области

Ретропоезд "Селигер" будет ходить два раза в неделю Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ретропоезд "Селигер" в продолжит ходить по субботам и воскресеньям в Тверской области.

Ранее Московско-Тверская ППК сообщала, что дополнительный день вводится только в туристический сезон - с апреля до конца сентября. Но туроператоры и пассажиры убедили, что путешествовать на паровозе интересно не только летом, но и в холодное время года.

Поезд отправляется со станции Бологое в 9:20 утра и прибывает в Осташков в 12:53. Обратное отправление – в 15:07, возвращение в Бологое в 18:21. Во время заправки паровоза водой на станции "Куженкино" пассажиры могут посетить пристанционный комплекс 1902-1906 годов постройки.