В Тверской области отремонтировали участок дороги в Кимрском и Конаковском районе

Завершен ремонт участка дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское. Фото: ПТО

Завершен ремонт 27-километрового участка дороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в Конаковском и Кимрском районах. В предыдущие годы было отремонтировано 50 км этой трассы.

Эта трасса является самым коротким путем из Твери в Кимры и проходит по территориям Калининского, Конаковского и Кимрского районов.

Как сообщает областное правительство, с учетом работ прошлых лет она отремонтирована на всем протяжении.

В процессе отфрезеровано дорожное покрытие, на отдельных участках выполнен ремонт кромки проезжей части, уложена армирующая сетка, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Также проведена расчистка полос отвода, укреплены обочины, отремонтированы посадочные площадки, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком.

В Тверской области (с учетом планов текущего года) за последние пять лет приведено в порядок около 2,5 тыс. км дорог. До 2026 года планируется увеличить темпы дорожных работ еще в два раза и отремонтировать в регионе более 4 тыс. км автотрасс.