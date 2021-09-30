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Общество30 сентября 2021 9:47

Жителей Рамешковского района Тверской области предупредили о тренировочных полетах авиации

Мероприятия пройдут на полигоне "Кушалино"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Рамешковском районе пройдут тренировочные полеты

В Рамешковском районе пройдут тренировочные полеты

Фото: ПТО

Жителей Тверской области предупредили о полетах авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации. Мероприятия будут проводиться с 28 сентября по 28 октября на полигоне "Кушалино".

Администрация Рамешковского района предупреждает, что территория авиационного полигона является запретной зоной для населения и лиц, не имеющих прямого отношения к его работе, вход на территорию авиационного полигона без разрешения начальника авиационного полигона подразделениям и отдельным военнослужащим, а также работникам лесничества и других граждан запрещается.

На время проведения полетов будьте внимательны и осторожны.