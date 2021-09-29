В Вышнем Волочке Тверской области снесли опасный дом культуры

Здание ДК снесли после обращения активистов ОНФ Фото: onf.ru

Активисты ОНФ выявили аварийное здание в Вышнем Волочке в ходе мониторинга безопасности заброшенных домов и строительных объектов и обратились к властям с призывом ограничить доступ в заброшенное здание дома культуры.

Территория вокруг полуразрушенного здания была не огорожена, отдельные конструкции на фасаде разрушились, от помещений внутри остались лишь груды кирпичей и досок. При этом в непосредственной близости от ДК расположены парк и детская площадка.

Об опасном объекте общественники сообщили в администрацию и прокуратуру. Но меры приняты не были.

После пожара в здании летом 2021 года активисты направили властям повторное обращение.

- В настоящее время здание ДК снесено. На освободившейся площадке можно создать комфортную территорию для горожан, которые проживают в расположенных рядом домах, - рассказал член регионального штаба ОНФ Павел Яковлев.