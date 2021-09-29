Студентам тверского колледжа показали, как работают водители синих автобусов

Такие экскурсии планируют проводить регулярно. Фото: ПТО

Будущие работники тверского транспорта - студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса - посетили «Верхневолжское АТП» (это основной перевозчик, работающий в новой транспортной модели Твери).

Ребятам показали синие автобусы, которые возят горожан, диспетчерскую, зоны ремонта и мойки. Объяснили как функционирует современное оборудование в автобусах, как работают контролёры, водители, автослесари, диспетчеры и другие специалисты автотранспортного предприятия. Начальник отдела организации перевозок «Верхневолжского АТП» Юлия Иванова рассказала студентам о новой транспортной модели.

Такие экскурсии «Верхневолжское АТП» планирует проводить регулярно. Следующие состоятся уже 1 и 4 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, «Верхневолжское АТП» и Тверской колледж транспорта и сервиса заключили договор о деловом партнерстве – выпускники колледжа смогут устраиваться на работу в АТП по итогам обучения.