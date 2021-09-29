В Тверской области завершено благоустройство 53 общественной территорий и дворов

В муниципалитетах обустраивают новые спортплощадки, а также устанавливают тренажеры, благоустраивают парки, набережные, площади, мемориалы и скверы. Фото: ПТО

На сегодняшний день благоустроены 41 общественная площадка и 12 дворов в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях. ОБ этом сообщило областное правительство.

Всего в 2021 году в регионе по нацпроекту «Жилье и городская среда» должны привести в порядок 100 объектов в 38 муниципалитетах. В основном это парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки. На 47 объектах работы близки к завершению.

18 сентября на одном из самых резонансных объектов благоустройства побывал губернатор Игорь Руденя. Глава региона осмотрел преображенную Мигаловскую набережную в Твери. Территорию выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования.

Как заявил Игорь Руденя на Форуме муниципалитетов региона, в ближайшие пять лет планируется благоустроить 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья.