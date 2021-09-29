Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт29 сентября 2021 16:22

Два "золота" привезла из Тамбова команда по тхэквондо Тверской области

Подведены итоги чемпионата и первенства ЦФО
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спортсмены привезли золотые медали чемпионата и первенства ЦФО Фото: областной спорткомитет

Спортсмены привезли золотые медали чемпионата и первенства ЦФО Фото: областной спорткомитет

В минувшие выходные в Тамбове завершились чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо МФТ. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 10 регионов Центрального Федерального округа.

Тверскую область представляли 18 спортсменов в дисциплинах туль и спарринг.

В спаррингах наибольшего успеха добились Максим Ломаш и Елена Трегубова, занявшие первое место. "Серебро" завоевали Ярослав Пеньковиков, Дмитрий Животенко и Василиса Теленкова. На третью ступень пьедестала поднялись Сергей Агеев, Вадим Лагуткин, Трофим Яковлев, Михаил Исаев и Алина Жегалина.

В дисциплине туль второе место заняли Савелий Фирсов, Дмитрий Животенко, Михаил Исаев. "Бронзу" ЦФО получили Ярослав Пеньковиков, Максим Ломаш, Василиса Теленкова, Елена Трегубова, Игнат Графов, Трофим Яковлев.