Два "золота" привезла из Тамбова команда по тхэквондо Тверской области

Спортсмены привезли золотые медали чемпионата и первенства ЦФО Фото: областной спорткомитет

В минувшие выходные в Тамбове завершились чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо МФТ. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 10 регионов Центрального Федерального округа.

Тверскую область представляли 18 спортсменов в дисциплинах туль и спарринг.

В спаррингах наибольшего успеха добились Максим Ломаш и Елена Трегубова, занявшие первое место. "Серебро" завоевали Ярослав Пеньковиков, Дмитрий Животенко и Василиса Теленкова. На третью ступень пьедестала поднялись Сергей Агеев, Вадим Лагуткин, Трофим Яковлев, Михаил Исаев и Алина Жегалина.

В дисциплине туль второе место заняли Савелий Фирсов, Дмитрий Животенко, Михаил Исаев. "Бронзу" ЦФО получили Ярослав Пеньковиков, Максим Ломаш, Василиса Теленкова, Елена Трегубова, Игнат Графов, Трофим Яковлев.