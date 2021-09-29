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Общество29 сентября 2021 15:56

Сайты по продаже поддельных водительских прав заблокировали в Твери

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Суд заблокировал сайты по продаже водительских прав Фото: архив "КП"

Суд заблокировал сайты по продаже водительских прав Фото: архив "КП"

Прокуратурой Рамешковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены девять сайтов по продаже поддельными водительскими правами. Приобретение документов на право управления транспортными средствами предлагалось без сдачи экзаменов, проверки теоретических знаний и навыков управления.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.