Каратисты из Тверской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Команда заняла 8 место Фото: областной спорткомитет

В поселке Витязево под Анапой подвели итоги V Спартакиады молодежи России 2021 года по всестилевому каратэ. В спортивных состязаниях приняли участие 259 спортсменов из 50 регионов. В юниорскую сборную Тверской области вошли четверо спортсменов из Вышневолоцкого городского округа и один из Твери.

В дисциплине «ката годзю-рю» волочане Леонид Смирнов и Даниил Матюнин вышли в финал. Кандидат в мастера спорта, трехкратный участник Спартакиады учащихся России Смирнов стал победителем, а Матюнину до бронзовой медали не хватило одной десятой балла.

Спортсмен из Твери Юрий Ляшко, который в прошлом году становился призером Спартакиады, одержал победу в категории «ката соло».

В дисциплине поединки «ограниченный контакт» Егор Тарасов в абсолютной весовой категории занял второе место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта по всестилевому каратэ. Призер Первенства России Кирилл Комаров провел четыре поединка и завоевал «серебро».

По итогам команда из Тверской области набрала 92 балла и заняла 8 место.

- По неофициальному олимпийскому зачету (количество золотых, серебряных и бронзовых медалей) тверская команда оказалась первой, - сообщает областной спорткомитет.