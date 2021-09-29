В Тверской области спустя 10 месяцев нашли тело пропавшего подростка

Останки человека обнаружили с вертолета МЧС Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области трагически завершились поиски жителя Осташкова 2004 года рождения. Парень пропал в ноябре 2020 года. В ночь на 22 ноября он ушел пешком от знакомых из деревни Рогожа в сторону Осташкова и домой не вернулся.

Пропавшего несовершеннолетнего искали во всех районах более 10 месяцев. Были задействованы следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета, полиции, кинологи со служебными собаками, МЧС, водолазы ГИМС, волонтеры ВПСО "Сова" и местные жители. Осмотр местности проводился с применением спецтехники и беспилотников.

28 сентября 2021 года скелетированное тело подростка нашли в лесном массиве Осташковского городского округа. Погибший опознан. Останки человека были обнаружены с вертолета.

- Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела, которое ранее возбудили по статье 105 УК РФ, продолжается.