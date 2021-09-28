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Общество28 сентября 2021 18:21

В Тверской области алиментщицу отправили на семь месяцев в колонию

Женщина задолжала деньги на содержание сына
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина семь месяцев проведет в колонии по решению суда Фото: архив "КП"

Женщина семь месяцев проведет в колонии по решению суда Фото: архив "КП"

В Тверской области ранее осужденная за неуплату алиментов 38-летняя женщина предстала перед судом за повторное правонарушение. Вновь без уважительных причин фигурантка не выплачивала деньги на содержание 10-летнего сына.

По ч.1 статьи 157 УК РФ на нее завели уголовное дело.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.