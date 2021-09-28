Полицейские задержали подозреваемых в краже ворот с мемориального кладбища в Ржеве

Подозреваемых в краже задержала полиция Фото: МО МВД России "Ржевский"

Сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 сентября на мемориальном кладбище пропали металлические въездные ворота поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Ржевский".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя.

Личности и местонахожение подозреваемых удалось установить. Ими оказались двое ранее судимых жителей Ржева. На фигурантов завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.