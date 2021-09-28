Жителей Тверской области просят помочь в сборе информации о редких видах для Красной книги

Собрать информацию нужно до 15 октября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области идёт сбор информации о редких видах флоры и фауны, сообщает Центрально-Лесной заповедник. Если вам посчастливилось повстречать на территории нашего региона редкие виды растений, животных, грибов или лишайников, сообщите об этом.

Информация о видах, занесённых в Красную книгу, поможет пополнить летопись охраны природы. Кстати, имя нашедшего редкое растение, гриб, птицу или зверя, тоже будет упомянуто в Книге. Есть возможность опубликовать в ней и своё фото, если оно пройдёт отбор.

Собранную вами информацию и фото нужно отправить на электронную почту flora-i-fauna.tver-obl@yandex.ru до 15 октября. В письме нужно будет сообщить своё ФИО, контакты, название найденного вида, место встречи, время наблюдения, количество объектов (по возможности) и прикрепить фото. Интересующие вопросы можно тоже уточнить по этой почте или в личных сообщениях.