Подсчитано, сколько жителей Тверской области побывало за рубежом в 2020 году

Количество поездок существенно снизилось из-за коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 223 жителя Тверской области в прошлом году съездили в путешествие, используя услуги турфирм. Речь о поездках по России. За рубежом побывало меньшее количество человек - 7 840. Такой статистикой поделился Тверьстат.

Пандемия внесла коррективы в туристические маршруты жителей Тверской области, отмечают специалисты. В 2020 году тверичане не только ездили за рубеж почти в 2,5 раза реже, чем путешествовали по стране. По сравнению с 2019 годом, общее число поездок существенно снизилось - на 77% было меньше путешествий за рубеж и на 49% меньше турпоездок по стране.

Средняя стоимость турпакета в поездках по России составила 25 тыс. рублей. И в среднем 95 тыс. рублей жители региона платили за заграничную путёвку.