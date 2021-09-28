Тверь станет одной из площадок Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+

Лозунг фестиваля - Прикоснись к науке! Фото: festivalnauki.ru

Всероссийский ежегодный фестиваль "NAUKA 0+" рассчитан на самую широкую аудиторию. Его лозунг - "Прикоснись к науке!". Участники знакомятся с научными достижениями в простой и доступной форме, узнают о работе учёных и перспективах, открываемых процессом познания.

2 и 3 октября одной из региональных площадок фестиваля станет Тверь. Мероприятие пройдут на базе детского технопарка "Кванториум". Посетителей ждут интересные лекции, игры, соревнования беспилотников и многое другое. В рамках фестиваля состоится игра в медвежьи шахматы, о которых писала "КП"-Тверь". Полную программу фестиваля можно посмотреть в специальной группе в соцсети.