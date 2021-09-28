Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 16:41

Завал из камней убрали в русле Тьмы в Тверской области

Перекрытие препятствовало течению воды
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Течение воды по руслу реки восстановлено Фото: Минприроды Тверской области

Течение воды по руслу реки восстановлено Фото: Минприроды Тверской области

Завал из камней в русле реки Тьмы в Торжокском районе был обнаружен специалистами Минприроды Тверской области.

- Камни различного размера, в том числе достигающие в диаметре более одного метра, располагались поперек реки и препятствовали свободному течению воды, - отметили в Минприроды.

Нарушение водотока мешало свободной миграции рыб, повышало заиливание, способствовало зарастанию и изменению русла реки.

На месте провели субботник, участие в котором приняли местные жители. Русло расчистили, камни достали из реки с помощью техники.

Течение воды по естественному руслу реки восстановлено.