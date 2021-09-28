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Происшествия28 сентября 2021 16:34

Мошенник обманул жительницу Твери при продаже автомобильных шин

С карты злоумышленники списали 25 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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С карты жительницы Твери списали 25 000 рублей

С карты жительницы Твери списали 25 000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 29-летняя жительница Твери и сообщила, что на сервисе бесплатных объявлений разместила информацию о продаже автомобильной резины.

На объявление откликнулся незнакомец и выразил желание купить товар. Мужчина прислал ссылку на сервис "безопасная сделка", где продавец ввела данные банковской карты. После этого с ее счета списали 25 000 рублей.

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.