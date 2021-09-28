Партию сигарет на 850 000 рублей изъяли в Тверской области

Устанавливается канал поставки продукции Фото: УМВД России по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области полицейские установили, что двое предпринимателей 1976 и 1978 годов рождения незаконно организовали павильон по продаже и хранению немаркированных сигарет.

В ходе обысков в торговом павильоне, по месту жительства и в автомобиле подозреваемых полицейские изъяли 7 878 пачек табачных изделий разных марок на 851 000 рублей.

По ч. 6 статьи 171.1 УК РФ фигурантам грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.

Полицейские устанавливают канал поставки немаркированной продукции на территорию Тверской области.