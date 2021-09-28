В Тверской области пресечена деятельность подпольных оружейных мастерских

Пресечена деятельность 29 подпольных оружейных мастерских Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность 29 подпольных оружейных мастерских. К изготовлению оружия оказались причастны 48 жителей из 18 субъектов страны. Они также могут быть задействованы в контрабанде оружия.

В сентябре 2021 года в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В Верхневолжье совместную операцию провели сотрудники Центрального аппарата ФСБ и Управления ФСБ России по Тверской области.

Из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы, винтовки, ружья, 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12000 патронов различного калибра.

- Действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 года изменений в статьи 222, 223, 226.1 УУК РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения, - сообщили в ФСБ России.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности продолжается.