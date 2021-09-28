С прощальным кличем журавли улетели на юг из Тверской области

Журавли пролетели над Тверью Фото: Александр СОРОКИН

В Тверской области начался отлет журавлей на юг. Большую стаю перелетных птиц сняли очевидцы в Твери. С громким кличем клин пролетел над торговым центром "Вавилон" на бульваре Цанова днем, 28 сентября.

С наступлением сентября большие стаи перелетных птиц можно наблюдать во всех районах региона, но чаще в северных, западных и юго-западных частях области.

Журавли предпочитают селиться на болотах и в поймах рек. Живут у нас пока тепло. Выбирают пару один раз и на всю жизнь, выводят птенцов. Это одна из самых крупных летающих птиц.

В прошлом году в Верхневолжье насчитывалось порядка 400 пар журавлей. Когда молодые журавли крепко встают на крыло, стая улетает в жаркие страны.

Возвращаются журавли к местам гнездования весной, намного позже других птиц, примерно в середине-конце апреля. Именно прилет журавлей знаменует окончательное наступление весны.