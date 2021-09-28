Магистрант из Твери стал победителем Кубка социальных предпринимателей

Леонид Иванов стал победителем Кубка социальных предпринимателей Фото: из личного архива Леонида Иванова

Магистрант второго курса Тверского технического университета, выпускник Тверского филиала РАНХиГС Леонид Иванов стал победителем Кубка социальных предпринимателей, проводимого в рамках национального Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Студент также стал суперфиналистом крупнейшего ежегодного Чемпионата среди обучающихся в Президентской академии.

Участие в конкурсе приняли более 300 студентов из регионов России. Из них ТОП-20 представителей конкурсного рейтинга прошли в национальный финал Чемпионата и защитили проекты в Нижнем Новгороде.

По итогам финального этапа Леонид Иванов получил статус суперфиналиста Чемпионата и вошел в пятёрку лидеров, стал обладателем Кубка социального предпринимателя и выиграл стажировку с ведущими социальными предпринимателями России.

Пятерка суперфиналистов Фото: из личного архива Леонида Иванова

Кубок социальных предпринимателей - новый конкурс Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" и РАНХиГС. Это специальный этап крупнейшего международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который призван выявить молодые таланты и перспективные проекты в сфере социального предпринимательства.