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Происшествия28 сентября 2021 11:22

Следователи устанавливают причину гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области

Жилой дом сгорел в деревне Глазуново
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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При пожаре погибли мужчина и женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре погибли мужчина и женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жилой дом в деревне Глазуново Оленинского муниципального округа загорелся вечером, 27 сентября. В ходе тушения в доме были обнаружены тела мужчины и женщины.

На место происшествия выехали следователь СК России и сотрудники МВД.

По фактам гибели людей при пожаре Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Личности погибших установлены.

- Назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти погибших - судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в региональном СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.