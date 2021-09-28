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Происшествия28 сентября 2021 11:06

Девушка украла два флакона духов в одном из магазинов Твери

Злоумышленницу задержали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За кражу на женщину завели уголовное дело

За кражу на женщину завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился сотрудник сетевого магазина косметики и парфюмерии в Твери и сообщил, что при просмотре камер видеобнаблюдения заметил девушку, которая вынесла без оплаты два флакона духов. Ущерб составил 3000 рублей.

Следственно-оперативная группа прибыла на место. В ходе розыска участковым уполномоченным Заволжского отдела полиции было установлено, что кражу совершила 28-летняя ранее судимая безработная местная жительница.

Задержанная созналась в содеянном. По статье "Кража" на нее завели уголовное дело.