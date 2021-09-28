Губернатор Игорь Руденя поздравил работников атомной промышленности Тверской области

Игорь Руденя поблагодарил всех работников и ветеранов атомной отрасли за плодотворную работу. Фото: ПТО

28 сентября в календаре отмечено как День работника атомной промышленности. Именно 28 сентября в 1942 году было выпущено распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". А профессиональным праздником эта дата по указу Президента РФ стала в 2005 году. Сегодня тверских работников и ветеранов атомной отрасли, в частности, Калининской АЭС, поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Тверская область гордится достижениями нескольких поколений работников Калининской АЭС. Это настоящие профессионалы своего дела, которые обеспечивают бесперебойную работу предприятий, благополучие людей, рост экономики нашего региона и всей страны. Верхневолжье укрепляет сотрудничество с Государственной корпорацией «Росатом» по вопросам комплексного социального и инфраструктурного развития Удомельского городского округа, повышения инвестиционной привлекательности муниципалитета, - сказано в поздравлении главы региона.

Игорь Руденя поблагодарил всех работников и ветеранов атомной отрасли за плодотворную работу на благо Верхневолжья и России и пожелал им счастья и благополучия.