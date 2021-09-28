При пожаре в жилом доме в Тверской области пострадали люди

Пожар в жилом доме потушили спасатели Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Глазуново в Оленинском муниципальном округе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 27 сентября.

На место убыли отделения ПСЧ №43 и ДПК ОМУП ЖК Мостовское.

- В результате пожара строение уничтожено полностью. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Возгорание было локализовано в 19:44. Полная ликвидация объявлена в 21:53. Есть пострадавшие.