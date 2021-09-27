Пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя машинами у мечети в Твери

От медосвидетельствования виновник ДТП отказался. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вечером 27 сентября в Твери у мечети (Советская, 66), столкнулись три автомобиля - "Hyundai Solaris", "Volkswagen Polo" и "Лада Гранта".

Пострадала пассажирка "Volkswagen", 19-летняя девушка. Она получила ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга.

По информации областной Госавтоинспекции, виновник тройного ДТП - водитель "Hyundai". Он был в состоянии опьянения и отказался проходить медосвидетельствование.

Пострадавшая девушка сама обратилась за медицинской помощью. Её госпитализировали.