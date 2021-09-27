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Происшествия27 сентября 2021 19:05

Жителя Тверской области взяли под стражу за убийство женщины

Преступление было совершено в Удомле
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина заключен под стражу

Мужчина заключен под стражу

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве женщины. Возбуждено уголовное дело.

Преступление, по версии следствия, было совершено в ночь на 18 сентября 2021 года. В квартире мужчина поссорился со знакомой и ударил женщину по голове. С полученными травмами потерпевшую госпитализировали, она скончалась в больнице.

Мужчина заключен под стражу по ходатайству следствия. Расследование продолжается.