В Тверской области в этом году заключено больше 550 социальных контрактов

В тверском регионе практика соцконтрактов действует уже несколько лет. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В этом году из бюджета Тверской области на предоставление помощи в виде социальных контрактов уже выделено более 260 млн рублей. За девять месяцев заключено 552 таких соглашения.

Напомним, что социальный контракт - договор гражданина с государством, который подразумевает исполнение определенных обязательств с обеих сторон. Воспользоваться соцконтрактом могут люди, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи.

Есть четыре вида поддержки в рамках соцконтракта: поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на повышение уровня доходов. Помощь может оказываться на срок до 1 года.

Программа «Социальный контракт» в Верхневолжье действует уже несколько лет. В первую очередь программа ориентирована на поддержку семей с детьми. Это направление в демографии губернатор Игорь Руденя обозначил как приоритетное.

Более подробная информация о соцконтракте доступна на сайте Минсоцзащиты регионы.