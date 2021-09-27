В Тверской области заблокированы сайты по продаже медицинских справок

В Тверской области заблокировали сайты по продаже медсправок Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже справок об отсутствии заболевания коронавирусом без прохождения медицинского обследования и сдачи анализов.

Надзорное ведомство напоминает, что за подделку официального документа предусмотрена уголовная ответственность.

Через суд прокурор добился признания информации запрещенной к размещению и блокировки ресурсов.

Решение суда не вступило в законную силу.