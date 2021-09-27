Житель Тверской области похитил из строительного гипермаркета инструменты для укладки плитки

Мужчина пытался обокрасть строительный магазин Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области выезжали по сигналу тревоги в строительный гипермаркет на Октябрьском проспекте в Твери.

Установлено, что неизвестный мужчина в торговом зале магазина взял с открытых полок сто зажимов инновационной системы выравнивания плиток, провод, шпатель, краску серебристого цвета, 12 упаковок клея для плитки.

Похищенное мужчина положил в рюкзак и попытался пройти мимо кассы. Правонарушителя заметил менеджер по безопасности и нажал «тревожную кнопку».

Злоумышленником оказался работающий 41-летний житель Калининского района. Ущерб составил более 3000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.