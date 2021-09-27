Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2021 15:37

Угонщика "Лады" задержали по "горячим следам" в Тверской области

На автомобиле злоумышленник попал в ДТП
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

С заявлением об угоне автомобиля "Лада Гранта" в полицию обратилась 37-летняя жительница Твери. Женщина пояснила, что автомобиль был припаркован у дома в деревне Поторчкино Лихославльского района.

Ориентировку на машиу передали дежурным нарядам.

Выяснилось, что накануне происшествия подозреваемый и заявительница были в гостях у общего знакомого. Собравшиеся выпили, а когда уснули, злоумышленник похитил ключи и уехал на чужой машине. Не справившись с управлением, мужчина вылетел в кювет. Его задержала полиция.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернут владелице.