Угонщика "Лады" задержали по "горячим следам" в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

С заявлением об угоне автомобиля "Лада Гранта" в полицию обратилась 37-летняя жительница Твери. Женщина пояснила, что автомобиль был припаркован у дома в деревне Поторчкино Лихославльского района.

Ориентировку на машиу передали дежурным нарядам.

Выяснилось, что накануне происшествия подозреваемый и заявительница были в гостях у общего знакомого. Собравшиеся выпили, а когда уснули, злоумышленник похитил ключи и уехал на чужой машине. Не справившись с управлением, мужчина вылетел в кювет. Его задержала полиция.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернут владелице.