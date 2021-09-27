В этом году в Тверской области должны отремонтировать 178 км дорог, ведущих к туробъектам

В Тверской области благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2016 года объемы дорожного ремонта увеличились в 3,5 раза. Фото: ПТО

В Тверской области в 2017-2020 годы было отремонтировано 584 км региональных дорог, ведущих к туристическим объектам. В 2021-м добавится еще 178 км таких трасс. Об этом сообщило областное правительство.

- Приоритетные направления ремонта дорог - объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.

Ряд дорог, которые ремонтируют по нацпроекту в этом году, пролегают по Осташковскому городскому округу. Там находятся монастырь Нилова пустынь и исток реки Волги.

К этим достопримечательностям ведут четыре региональные дороги, принадлежащие к опорной сети.

Автодорогу Осташков – Селижарово – Ржев привели в порядок по нацпроекту с 2019 по 2021 годы. Трассу «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино благодаря дополнительным траншам из резервного фонда Правительства РФ отремонтировали не за три, а за два года.

Работы на дорогах Торжок – Осташков и Осташков – Волговерховье завершат в 2023 году. В этом году отремонтировали 28-километровый участок в Кувшиновском районе.

В план ремонта 2021 года по нацпроекту также включен 33-километровый участок трассы Торжок – Высокое – Берново – Старица в Торжокском районе. Она является частью турмаршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

Также в этом году отремонтируют 34 км основного туристического направления северо-востока региона Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.