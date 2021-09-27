Руководителя ТСЖ оштрафовали за пыль и мусор в подъездах дома в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения при содержании жилого дома Фото: архив "КП"

Прокуратура Андреапольского района по жалобе жителей дома №10 по улице Гвардейской в Андреаполе провела проверку и выяснила, что уборка помещений осуществлялась ненадлежащим образом: на лестничных площадках, подоконниках и почтовых ящиках скапливалась пыль, в подъездах валялся мусор.

Председателю правления товарищества собственников жилья внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

Руководитель ТСЖ привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4000 рублей.