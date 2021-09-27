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Общество27 сентября 2021 13:02

Губернатор Игорь Руденя поздравил воспитателей Тверской области с их праздником

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор пожелал воспитателям успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор пожелал воспитателям успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия.

Фото: ПТО

27 сентября - это День воспитателей и всех дошкольных работников. В связи с этим к сотрудникам детских садов региона обратился губернатор Игорь Руденя.

- Вы посвятили свою жизнь высокому призванию - воспитанию маленьких жителей Верхневолжья. Благодаря вашей заботе, любви и вниманию, детские сады становятся для воспитанников вторым домом, где дети познают мир и открывают в себе таланты, формируют важные нравственные качества – учатся взаимопомощи, трудолюбию, дружбе, уважению к старшим. Все это во многом определяет будущее каждого ребенка, помогает ему стать успешным и счастливым в дальнейшей жизни, - сказано в поздравительном адресе губернатора.

Глава региона поблагодарил воспитателей за высокий профессионализм, верность делу, душевное тепло и доброту, которые они дарят каждому воспитаннику:

- Желаю вам успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!