В Твери умер один из разработчиков антитабачного закона Алексей Шабашов

Алексей Шабашов умер на 56-м году жизни Фото: архив "КП"

В Твери ушел из жизни один из разработчиков антитабачного закона, организатор велопробегов и участник велодвижения, кандидат медицинских наук Алексей Шабашов. Ему было 55 лет.

О причинах смерти не сообщается.

Алексей Шабашов жил и учился в Твери. Окончил Калининский государственный мединститут, прошел аспирантуру, магистратуру по общественному здравоохранению Хибру Университета в Иерусалиме. Кандидат медицинских наук, доцент.

Был заведующим Тверским областным центром медицинской профилактики, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ, член Экспертного совета комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Изучал и защищал сферу обественного здоровья, организовывал велопробеги и выступал за здоровый образ жизни без табака и алкоголя. По его инициативе за нарушение антитабачного закона оштрафовали аэропорт "Шереметьево".

Прощание с Алексеем Шабашовым состоится 27 сентября в 12:00 во Владимирский церкви.