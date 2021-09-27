В Тверской области "Кросс Нации 2021" пробежали 1500 человек

В Тверской области на "Кросс Нации" приехали 1500 человек
Фото: Дмитрий МИТИН
В субботу, 25 сентября, в деревне Большое Гришкино Калининского района состоялся региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс Нации 2021".
Участие в легкоатлетическом празднике приняли более 1500 человек. Забеги проводились среди участников разных возрастов из муниципальных образований Тверской области.
Для гостей была организована спортивная и развлекательная программа.
Состоялись забеги на 1, 3 и 6 километров, в том числе для спортивных семей и корпоративная эстафета 8х400 метров. По итогам соревнований вручено 14 комплектов наград.