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Общество27 сентября 2021 11:27

В Угличское водохранилище Тверской области выпустили 40 000 сазанов

Продолжается зарыбление водоемов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается зарыбление водоемов

В Тверской области продолжается зарыбление водоемов

Фото: ПТО

В Тверской области более 40,5 тыс. экземпляров молоди сазана выпустили в Угличское водохранилище.

Работа по зарыблению ведется системно. Ежегодно процесс осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля. Всего в 2021 году в водоемы области выпущено 3,8 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. До конца 2021 года планируется выпустить еще 2,3 млн экземпляров молоди рыб.