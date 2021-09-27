Мошенник обманул жителя Твери на 300 000 рублей

В Твери мошенник обманул мужчину на 300 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию о мошенничестве заявил 39-летний житель Твери. Заявитель рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы зафиксированных подозрительных операциях с его счетами.

Мужчина доверился мошеннику и перевел ему свои сбережения в сумме 300 000 рублей. После перевода денег связь прервалась.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивает полиция.