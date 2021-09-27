В Тверской области за выходные произошло 15 ДТП

В авариях один человек погиб и 16 пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области с 24 по 26 сентября произошло 15 ДТП, один человек погиб и 16 получили травмы различной степени тяжести. , в результате которых 1 человек погиб и 16 получили различные травмы.

На трассе М-11 произошло 4 ДТП, 6 человек получили травмы. В Твери в четырех авариях пострадали четыре человека. Также травмы получили двое детей.

Смертельная авария произошла на подъезде кЗавидово в Конаковском районе. 42-летний водитель на мотоцикле «Харлей Девитсон» при движении в сторону трассы М-11 на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Киа Рио» под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.