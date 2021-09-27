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Происшествия27 сентября 2021 0:23

В Тверской области в лесу вторые сутки ищут пенсионерку в красной куртке

Поиск ведет поисково-спасательный отряд "Сова"
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Пропала пожилая женщина. Фото: ВК/ВСПО "Сова"

Пропала пожилая женщина. Фото: ВК/ВСПО "Сова"

В Конаковском районе ищут пожилую женщину 1938 года рождения - Зинаиду Ивановну Малыгину (Поливанову).

В субботу, 25 сентября, она ушла в лес со станции Черничная и пропала.

Приметы пенсионерки: рост 165 см, среднего телосложения, волосы рыжие короткие, глаза карие.

Была одета в темно-зеленый плащ, красную куртку, резиновые сапоги.

У Зинаиды Ивановны с собой корзина, телефон.

Поиски ведут волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова".

Если у кого-то есть информация, которая поможет в поиске этой пожилой женщины, сообщите по телефону: 8(915)721-45-15