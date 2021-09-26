В Тверской области в результате аварии погиб мотоциклист

Кадр с места трагедии. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Конаковском районе на трассе М-10 у подъезда к гостиничному комплексу произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб мужчина 1979 года рождения.

Он ехал на мотоцикле "Харлей" и при повороте налево на автодорогу М-11 столкнулся с легковушкой "Киа Рио", которая двигалась прямо со встречного направления в сторону М-10.

Удар был такой силы, что мотоциклист погиб на месте, шлем и полная защитная экипировка не спасли.

Как сообщает Госавтоинспекция, водитель машины был трезв.