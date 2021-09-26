В Тверской области из-за пожара из общежития эвакуировали 20 человек

Пожар погасили довольно быстро. Фото: pixabay.com

В ночь с 25 на 26 сентября Ржеве на улице Профсоюзной произошел пожар в пятиэтажном доме общежития квартирного типа. Загорелась квартира на первом этаже.

Оперативно прибывшие на место пожарные расчеты полностью ликвидировали пожар примерно за полтора часа. При этом из здания эвакуировали 20 человек.

В соцсетях жильцы дома сообщили, что в квартире, где произошло возгорание, живет склонная к злоупотреблению алкоголя женщина. Якобы, у неё была компания вечером незадолго до пожара.

В результате хозяйка квартиры, в которой выгорели комнаты, не пострадала. Она нашла приют у знакомых.