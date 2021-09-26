В Твери военный взял взятку в 1000 рублей, а оштрафован на 10 тысяч

Фемида сурова. но справедлива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверской гарнизонный военный суд вынес решение по уголовному делу о взятке в отношении бывшего военнослужащего одной из воинских частей столицы региона - прапорщика запаса К.

Судом установлено, что этот военнослужащий 10 декабря 2020 года в казарме воинской части получил от подчиненного - рядового Е. - 1000 рублей за возможность Е. воспользоваться смартфоном на территории воинской части. Напомним, что подобное для рядовых в армии запрещено законом.

По ходатайству обвиняемого по делу было назначено предварительное слушание для решения вопроса о прекращении уголовного дела с назначением К. судебного штрафа. Смягчающим обстоятельстом служило то, что К. впервые совершил вышеуказанное преступление, положительно характеризуется по службе и в быту.

В итоге военный суд прекратил уголовное дело в отношении К., назначив ему штраф в размере 10 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.