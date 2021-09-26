В Тверской области на утро 26 сентября выявлены еще 219 заболевших коронавирусом

В регионе продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области на утро 26 сентября за сутки коронавирусом заразились еще 219 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 800 случаев заражения.

Выздоровели 58 454 пациента (+313 за сутки).

На карантине - 5721 гражданин (-94 за сутки).

Умерло 1625 человек (за сутки новых смертей не зафиксировано).

Прививку сделали 394 049 человек, за последние сутки - 329 граждан.

Абсолютным лидером по количеству заражений коронавирусом в регионе остается Тверь. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 505 случаев (+ 86 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4960 (+11),

Ржев - 3682 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2950 (+14),

Калининский район - 2933 (+8),

Кимры - 2254 (+1),

Торжок - 2120 (+3).