В Тверской области на утро 26 сентября выявлены еще 219 заболевших коронавирусом

В регионе продолжает расти количество зараженных коронавирусом.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Тверской области на утро 26 сентября за сутки коронавирусом заразились еще 219 человек.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 800 случаев заражения.
Выздоровели 58 454 пациента (+313 за сутки).
На карантине - 5721 гражданин (-94 за сутки).
Умерло 1625 человек (за сутки новых смертей не зафиксировано).
Прививку сделали 394 049 человек, за последние сутки - 329 граждан.
Абсолютным лидером по количеству заражений коронавирусом в регионе остается Тверь. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 505 случаев (+ 86 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4960 (+11),
Ржев - 3682 (+9),
Вышневолоцкий городской округ - 2950 (+14),
Калининский район - 2933 (+8),
Кимры - 2254 (+1),
Торжок - 2120 (+3).
Графика: ПТО