Губернатор Тверской области по видеосвязи переговорил с Президентом России

Губернатор вышел на связь с Президентом РФ. Фото: ПТО

25 сентября Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ. В совещании принял участие и переизбранный губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- У всех вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми, - обратился Владимир Путин к главам субъектов РФ.

Глава государства подчеркнул, что важно держать под личным контролем ход реализации нацпроектов, соблюдение всех мер поддержки семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, заниматься вопросами развития здравоохранения.

Игорь Руденя рассказал Президенту РФ о выборах в тверском регионе и о приоритетах в работе.

- Также при Вашем, Владимир Владимирович, непосредственном участии, помощи Правительства Российской Федерации, поддержке у нас реализуется масштабная программа газификации, и до 2026 года мы должны завершить всю газификацию Тверской области в крупных населенных пунктах и реализовать ту возможность, которая была нам дана при Вашем решении о бесплатном подключении домохозяйств к системе газификации, - также доложил Президенту РФ тверской губернатор.

Игорь Руденя добавил:

- И отдельно меня попросили жители и ветераны Великой Отечественной войны передать Вам отдельную благодарность за то, что Вы поддержали инициативу на оргкомитете «Победа», и городу Бологое присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

- Игорь Михайлович, Вы человек очень опытный – и в федеральном Правительстве работали, вот уже показываете хорошие результаты на региональном уровне в качестве руководителя региона. У Тверской области хорошие перспективы, имея в виду и развитие инфраструктуры, в том числе и известную дорогу Москва - Петербург, что приблизила на самом деле Тверскую область и к Петербургу, но и, прежде всего, конечно, к столице, к Москве. Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры, мы с Вами об этом много раз говорили. Я знаю, Вы хотели переговорить отдельно. Я с Вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы, - ответил Путин.