В Тверской области машина сбила велосипедиста, а на трассе М-11 грузовик столкнулся с легковушкой

В Бологом кроссовер наехал на велосипедистку. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вчера ранним вечером в Бологом на улицы Кирова под колеса кроссовера "Рено Дастер" попала женщина на велосипеде.

По сообщению Госавтоинспекции, за рулем французской иномарки находился водитель 1988 года рождения, на велосипеде ехала женщина 1975 года рождения.

И водитель, и велосипедистка были трезвы. У женщины - подозрение на перелом правой ноги, угрозы для жизни нет.

А уже сегодня ранним утром на 310 км автотрассы М-11 всё в том же Бологовском районе в ДТП попали две машины.

Мужчина 1974 года рождения за рулем грузовика марки "Маз" потерял концентрацию на дороге и столкнулся с "Хёндай Солярис", которым управлял мужчина 1090 года рождения.

В итоге пострадали пассажиры "корейца" - молодой и средних лет мужчины. У первого - ушиб грудной клетки, перелом носа, у второго - ушиб грудной клетки.

Медики скорой помощи оказали им помощь на месте.

Водители были трезвы.