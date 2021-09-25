Из ТРЦ "РИО" посетители эвакуированы. Фото: ТРЦ "РИО"

В Твери из ТРЦ "РИО" эвакуировали посетителей. Очевидцы рассказали "КП"-Тверь", что пришли в кино. Сеанс ещё не начался, и по громкой связи сообщили, что в здании возгорание проводится срочно эвакуация.

Люди все спокойно вышли, прибыло два расчёта пожарной охраны. Но открытого огня и дыма видно не было.

На данный момент нет точной информации, что горело в ТРЦ "РИО".

Люди, вышедшие из торгового центра, тоже пытались понять, что происходит.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тверской области нам прокомментировали, что это было ложное срабатывание сигнализации.

Хорошо, что ложное, хорошо, что эвакуация прошла без паники.