Под Тверью возле Эммаусса столкнулись три автомобиля

В тройном ДТП пострадал водитель Хёндая. Фото: УГИБДД по Тверской области

На нерегулируемом пешеходном переходе трассы М-10 "Россия", при въезде в Эммаусс в сторону Петербурга, остановился автомобиль Шкода. За ним остановился Хёндай Портер. Они пропускали пешехода.

А грузоперевозчик Мерседес не остановился и собрал оба автомобиля. Причём, Хёндай бросило на столб.

Материальный ущерб от удара оказался незначительный. Но после оформления ДТП водитель Хёндай самостоятельно обратился в больницу Скорой помощи Твери. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Все водители были трезвыми.