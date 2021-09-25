Вор украл у девушки в Твери мобильный телефон и может на пять лет угодить за решётку

Телефон вернуть не удалось, придётся девушке покупать новый. Фото: Влад КОМЯКОВ

Любитель чужих телефонов задержан

25-летняя жительница Твери обратилась с заявлением в Заволжский отдел полиции. Она пояснила, что работает продавцом. В какой-то момент оставила на прилавке телефон, отвлеклась, телефон и пропал. Девушка оценила пропажу в 15000 рублей.

Сыщики, благодаря камерам наблюдения, оперативно установили личность вора. Им оказался безработный, ранее судимый 32-летний тверичанин. Его быстро задержали, но уже без телефона. Вор успел мобильник продать, а деньги потратить.

За кражу ему светит до пяти лет лишения свободы.